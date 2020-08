Lode De Roover en zijn team trekken zich terug uit Bocuse d’Or: “Door huidige gezondheidssituatie nemen we niet deel” Yannick De Spiegeleir

24 augustus 2020

15u47 2 Zele Na lang wikken en wegen, heeft het Belgisch team, met kandidaat Lode De Roover en commis Louis Wauters onder leiding van president David Martin en coach Nick Bril, besloten om zich terug te trekken uit de Europese finale Bocuse d’Or in Tallinn in oktober.

“Gezien de huidige gezondheidssituatie zullen we niet deelnemen aan de Europese finale”, klinkt het. “De Belgische horeca, catering en eventsector heeft het zwaar door de coronamaatregelen, waardoor het voor ons vrijwel onmogelijk is om aanwezig te zijn. Desalniettemin was het een hartverscheurende beslissing gezien de tijd en energie dat ons team in de campagne stak.”

Het Belgische team houdt zich er aan om alle mensen die in hen geloofden en hen steunden te bedanken en in het bijzonder onze partners. “We blijven volledig ter beschikking van Bocuse d’Or voor het geval de situatie zou veranderen”, besluiten ze nog.

Lode De Roover, chef van het Zeelse Fleur de Lin, schopte het in de vorige editie nog tot de wereldfinale van Bocuse d’Or.