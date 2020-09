Licht op groen voor nieuwe brandweerkazerne op Friswit-site: nieuwbouw moet tegen eind 2022 klaar zijn Koen Baten

02 september 2020

09u43 5 Zele Er zijn concrete plannen voor de nieuwe brandweerkazerne in Zele. Het huidige gebouw aan de Poststraat in Zele barst uit haar voegen en is bijna niet meer geschikt om gebruikt te worden als kazerne. De gemeente ging daarom op zoek naar een nieuwe locatie en vond deze op de site van Friswit, waar vroeger een wasserij stond. Op het domein van ruim 10.000 vierkante meter aan de Dendermondebaan zal tegen 2022 een modern gebouw klaar staan.

Enkele jaren geleden al trok de brandweer een eerste keer aan de alarmbel. “De huidige locatie werd echt te klein en was dringend aan vernieuwing toe", zei postoverste Guy Van Peteghem toen. Er werden plannen voor een nieuwe kazerne opgemaakt en in de meerjarenplanning werd de nodige ruimte vrijgemaakt. “De aankoop van de Friswit-site is het startschot voor de bouw van de nieuwe kazerne”, zegt burgemeester Hans Knop.

Toekomstplannen

De verhuis van de brandweer naar een nieuwe locatie heeft ook te maken met de verdere toekomstplannen voor de gemeente. Ze willen meer inzetten op een autoluwe Markt en het centrum aangenamer maken. De site waar de brandweer nu zit zou dan eventueel gebruikt kunnen worden als een parking. “Door de aankoop van Friswit hebben we een alternatief als parking en kunnen we meteen het nuttige aan het aangename koppelen”, legt Knop uit. “De kazerne was al enige tijd aan vervanging toe. Een renovatie of een nieuwbouwproject op de huidige locatie was lange tijd een optie, maar we hielden ook rekening met de andere plannen.”

De gemeente bekeek toen met de brandweer alternatieve locaties, waarna ze al snel uitkwamen bij Friswit. Het terrein lag al jaren braak. Na gesprekken met de eigenaars kwam er vrij snel een akkoord. De gemeente legde 1,4 miljoen euro neer voor de meer dan 10.000 vierkante meter grote site. “We kunnen nu meteen starten met de werken op de nieuwe locatie. Eens de nieuwbouw er staat, zal de oude kazerne in de Poststraat afgebroken worden”, klinkt het.

Fietsverbinding

Naast de kazerne zal er op de site ook nog plaats genoeg zijn voor groen en een fietsverbinding tussen de Dendermondebaan en de Nachtegaalstraat. “Met deze bijkomende groene long in de kern van onze gemeente en een nieuwe veilige fietsverbinding is dit een win op alle denkbare fronten”, benadrukt Hans Knop het belang van deze beslissing. “Als alles volgens plan verloopt, is de nieuwe brandweerkazerne tegen eind 2022 een feit.” Het gemeentebestuur zal rond de concrete invulling van de projectsite nog uitgebreid de dialoog aangaan met de buurt. “Dit is een belangrijk project voor Zele, maar het spreekt voor zich dat in het bijzonder de mensen die leven en wonen in de onmiddellijke omgeving uitgebreid de kans moeten krijgen om er mee over na te denken.”