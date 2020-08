Leerpunt biedt cursus theoretisch rijbewijs aan Yannick De Spiegeleir

20 augustus 2020

17u04 0 Zele Wil je met de auto rijden, maar krijg je de leerstof voor het examen moeilijk onder de knie? Leerpunt biedt een cursus theorie aan voor mensen zonder diploma hoger secundair onderwijs.

Vlot kunnen lezen en schrijven is géén voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de cursus. Het initiatief gaat door op woensdagvoormiddag en start in september in het Henri Van Daelecentrum (gebouw achter de bibliotheek) aan de Lokerenbaan 43.

Voor meer informatie kan je bellen naar De Kolleblomme op het nummer 0498/81.68.32.