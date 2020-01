Leerlingen Avermaat zwaaien bakkers driekoningenbrood na 35 jaar uit met liedje: “Record voor laatste keer verbroken” Yannick De Spiegeleir

07 januari 2020

17u26 4 Zele In de Zeelse wijk Avermaat werd dinsdagnamiddag afscheid genomen van een jarenlange traditie. Etienne Van De Steene en zijn vier kompanen stoppen na 35 jaar met het bakken van het driekoningenbrood. “Voor deze laatste editie hebben we een nieuw record neergezet: er zijn 1.370 broden verkocht.”

Net als op heel wat andere plaatsen werd er op Avermaat van deur tot deur gegaan om ‘Drie Koningen’ te zingen door het oudercomité van de plaatselijke school. 35 jaar geleden kwamen Etienne, Roland, Rene, François en Johan op het idee om driekoningenbroden te bakken ten voordele van de schoolkas. Het werd een klinkend succes, want na een tijdje werden er zoveel broden besteld dat ze een hele dag door moesten bakken.

Vorige week hield de bakkerij van Etienne Van De Steene op te bestaan en meteen was het ook de laatste keer dat de vijf mannen verzamelden om de driekoningenbroden te bakken. Omdat het de allerlaatste editie was, kregen ze extra veel bestellingen binnen. Het vorige record van 1.280 broden werd verpulverd door een nieuw: 1.370 broden.

Afscheidslied

Het huidige oudercomité wou hun afscheid niet zomaar voorbij laten gaan en zorgde in samenspraak met de directie, leerkrachten en leerlingen van het Avermaatschooltje voor een mooi afscheidslied. Nadat ze de laatste broden in de oven schoven, trokken de vijf bakkers naar het pleintje voor de kerk.

Op de tonen van één potje koffie zongen de kinderen vol lof over de bakkers. “Dus geef me nu maar: één koffiekoekske”, klonk het aanstekelijk. De vijf mannen hadden er zichtbaar deugd van en kregen op het einde nog allemaal een bon voor een etentje van Stijn Landuyt, voorzitter van het oudercomité.

Einde driekoningenbrood?

Of dit nu het definitieve einde betekent van het Zeelse driekoningenbrood is nog geen uitgemaakte zaak. “In samenspraak met de vijf bakkers willen we bekijken of andere mensen de traditie niet kunnen verderzetten. Uiteraard willen we hen bij die bespreking betrekken, want het brood is hun geesteskind”, zeggen Landuyt en Luc Herwege, directeur van de Avermaatschool.

De actie brengt elk jaar een mooi bedrag van enkele duizenden euro’s op voor het oudercomité dat het bedrag sponsort aan de school. “Die middelen gebruiken we voor een extraatje voor de leerlingen zoals het verfraaien van de speelplaats of extra middelen om te sporten en te bewegen”, verduidelijkt directeur Herwege.