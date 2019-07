Laura (23) maakt zorgkoffer voor personen met dementie Yannick De Spiegeleir

09 juli 2019

14u46 0 Zele Laura Hondeghem (23) uit Zele, student Energietechnologie aan hogeschool Odisee (Technologiecampus Gent) heeft voor haar eindwerk een zorgkoffer ontwikkeld. “Die koffer moet ervoor zorgen dat mensen met dementie langer zelfstandig kunnen wonen.”

Laura ontwierp de zorgkoffer tijdens haar opleidingsstage bij het technologiebedrijf CDI Projects. De ontwikkeling kadert in Stay@Home with Dementia, een project waarmee de Vlaamse overheid wetenschappelijke kennis wil vertalen naar concrete innovaties. “De koffer, die heel wat moderne, ‘slimme’ technologie bevat, heeft twee functies. Ten eerste moet hij de patiënt wekken door gradueel lampen te laten oplichten en tegelijk de rolluiken automatisch omhoog te doen”, zegt Laura. “De tweede functie is dat de koffer een videoboodschap afspeelt die de dementerende persoon herinnert aan zijn of haar belangrijke dagtaken, zoals eten. Die boodschap wordt afgespeeld op een centrale plaats in huis, zoals de tv of een scherm op de koelkast. Via een digitale kalender kan de mantelzorger instellen op welke tijdstippen deze zaken moeten gebeuren.”

Tests in de praktijk

Voor de concrete uitwerking van de koffer heeft Laura onder meer gebruik gemaakt van moderne smart-electronicstechnologie zoals Raspberry Pi en opensourcesoftware zoals openHAB. “Daarmee leerde ik werken tijdens mijn bacheloropleiding Energietechnologie aan Odisee.” Laura’s zorgkoffer is niet uniek in zijn soort, maar wel goedkoper dan de gangbare alternatieven. De bedoeling is nu dat de zorgkoffer in de praktijk wordt getest bij dementiepatiënten thuis. “Zo kunnen we zien hoe zij ermee omgaan, en of er nog aanpassingen nodig zijn aan het ontwerp.”