KUNST ADELT Zele-Heikant brengt online meiavondconcert Yannick De Spiegeleir

01 mei 2020

16u34 0 Zele Het was stil vannacht in de Zeelse straten. Geen gezangen, geen muziek, geen “Vrolijke mei!”. Maar niet getreurd: met #sharethehope lanceerde de Koninklijke Harmonie KUNST ADELT een online serenade.

Aan de vooravond van 1 mei trekken de Zeelse harmonieën en koren normaal door de straten om de inwoners te vergasten op een streepje muziek. Vaak tot laat in de avond hoor je dan de klanken van een vrolijk lentelied weergalmen. Steevast gevolgd door een uitbundig gescandeerde “Vrolijke mei!”. Zoals de traditie het wil trakteren de inwoners in ruil voor een serenade op een zakcentje voor de kas en/of een druppel.

Online serenade

Omwille van de coronamaatregelen kan de rondgang dit jaar niet doorgaan, net als de gezamenlijke apotheose met alle deelnemende groepen op het Fonteinhof voor het gemeentehuis. De Koninklijke Harmonie KUNST ADELT van Zele-Heikant ging op zoek naar een alternatief om een muzikale boodschap van hoop en vertrouwen te brengen. Het resultaat is een online serenade die werd gelanceerd via sociale media.

Voorzitter Tom Schiettecat: “We zoeken in deze periode steeds opnieuw naar manieren om contact te houden met onze muzikanten. Meiavond was een ideale gelegenheid om met alle muzikanten samen een stukje muziek op te nemen. Iedere muzikant speelde zijn partituur in ‘vanuit zijn kot’. Dirigent Sven Ysewyn monteerde alle opnames in één grote muzikale mozaïek.”

Dirigent Sven Ysewyn: “Doel van dergelijke initiatieven is natuurlijk om muzikanten te stimuleren om thuis te blijven repeteren.