Kubbteam Zele organiseert zaterdag derde editie Zeels kampioenschap Kubb Yannick De Spiegeleir

18 september 2019

09u36 0 Zele In Park Peeters kan je zaterdag vanaf 10 uur deelnemen aan de derde editie van het Zeels Kubbkampioenschap. Kubbteam Zele nodigt alle Zelenaars uit om het tegen elkaar op te nemen.

Kubbteam Zele werd opgericht in mei 2016. “Aanvankelijk bestond het Kubbteam slechts uit twee leden: mijn zoon, die toen tien jaar oud was en ikzelf”, zegt oprichter Francis De Donder. “Bij mooi weer gingen we gezellig Viking Kubb spelen in Park Peeters. Steeds meer mensen vervoegden ons en intussen hebben we al meer dan veertig leden.” Niet onaardig om te weten, is dat mensen volledig gratis lid worden. “We willen alles zo laagdrempelig mogelijk houden.”

Viking Kubb is een spel dat de laatste jaren aan bekendheid won. Met houten stokken moet je proberen om zo snel mogelijk de houten blokken van de tegenstander omver te gooien.

“We spelen steeds onderling wedstrijdjes en zo ontstond het idee om een kampioenschap te organiseren voor alle Zelenaars die van Kubb houden”, verduidelijkt De Donder. Ook niet-Zelenaars zijn welkom maar er moet wel per ploeg minstens één speler woonachtig zijn te Zele.

Teams bestaan uit minimum twee en maximum zes personen. Deelnemen kost 5 euro per persoon. De teams die eindigen in de top drie krijgen een geldprijs (dankzij Argenta Zele is er een prijzenpot van 100 euro) en een trofee van Zele (met dank aan de jaarlijkse steun van het Zeels gemeentebestuur).

Verder is er ook nog gratis randanimatie voorzien: een springkasteel van maar liefst 17 meter lang (Shuttle Run) en muziek van Discobar New Line.

Er zijn nog enkele plaatsjes vrij. Inschrijven kan nog steeds bij Kubbteam Zele, Boksteam Zele, via de Facebookpagina ‘3e Zeels kampioenschap Kubb of gewoonweg via een belletje naar mezelf’, aldus De Donder. “Volgens de voorspellingen belooft het alvast stralend weer te worden met een temperatuur van 27 graden.”