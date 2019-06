Kristien De Wolf en Anja Copejans stellen boek voor in Ellen Beauty en Styling Yannick De Spiegeleir

18 juni 2019

09u57 0 Zele Bij Ellen Beauty en Styling in de Cesar Meeuwsstraat kan je vrijdag een dubbele boekvoorstelling bijwonen. Kristien De Wolf schreef met ‘Ava Miller en ik’ haar eerste roman en verwerkte verschillende locaties uit de regio in het verhaal. Anja Copejans neemt je met ‘Perfection is a bitch’ mee in haar zoektocht om balans te vinden in haar leven.

‘Ava Miller en ik’ wordt omschreven als een ‘coming of age’-roman met rake psychologische en filosofische kanttekeningen, maar ook met rijke bewoordingen.

De Wolf, in het dagelijks leven personal coach, verwerkte bestaande locaties uit de regio in haar boek. Zo spelen een paar scènes zich af in de bekende Zeelse kroeg ‘De Lantaarn’. “Voor de gelegenheid doopte ik het café om tot ‘De Spiegel’”, vertelt De Wolf. Ook het Sint-Lodewijkscollege, waar de auteur zelf school liep, vormt een belangrijk decor in het verhaal.

De gespecialiseerde pers schrijft in lovende bewoordingen over het romandebuut van De Wolf, die in Zele woont: ‘Ava Miller en ik is een betoverende, pijnlijk mooie roman over de geboorte en teloorgang van een vriendschap die het allerhoogste zoekt, tegen de achtergrond van een verkruimelende wereld waarin mensen bang en tevergeefs hun eigen leegte proberen te vullen.’, klinkt het onder meer.

Ook voor wie zich wil verdiepen in de gevolgen én de aanpak van perfectionisme wordt het vrijdagavond een interessante boekvoorstelling bij Ellen Beauty en Styling. Anja Copejans schreef met ‘Perfection is a bitch’ een boek over de valkuilen van perfectionisme en wat je er aan kan doen. Een eerder interview met onze krant kan je via deze link lezen.

Meer informatie over de boekvoorstelling via het Facebook-evenement. De avond start om 20 uur en de toegang is gratis.