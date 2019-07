Kouterkermis blikt terug op geslaagde editie Koen Baten

08 juli 2019

De Zeelse Kouterkermis afgelopen weekend was een geslaagde organisatie. In heel het centrum waren er tal van activiteiten die veel volk lokten. Ook de BBQ in café ‘Trapkes op’ was met 140 deelnemers zeker geslaagd. Verder was er ook een petanque tornooi, de stoet en vele andere activiteiten.

De rommelmarkt trok 45 kramen en er waren 31 groepen die mee liepen in de stoet dus de organisatie is erg tevreden. De kermis wordt georganiseerd door allemaal vrijwilligers met een beperkt budget, maar slaagt er toch elk jaar in een geslaagd evenement van te maken.