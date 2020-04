Kloddelopers en Roparun steunen Zeelse woonzorgcentra in strijd tegen coronavirus: “Kast om mondmaskers te ontsmetten” Yannick De Spiegeleir

29 april 2020

16u33 6 Zele Nu de jaarlijkse Roparun-doortocht is weggevallen, blijven de Kloddelopers zich inzetten voor het goede doel. We stelden de Zeelse woonzorgcentra de vraag op welke manier wij het best konden helpen of steunen. Uit dat contact bleek de bijzondere nood aan bijkomende middelen om personeel en bewoners te beschermen”, vertelt Jan Van Den Berghe, voorzitter van De Kloddelopers.

“Deze uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke acties en dus twijfelden De Kloddelopers geen moment om dit jaar een andere weg in te slaan”, zegt Van Den Berghe. In dat opzicht besloot Zorgnetwerk Trento eerder al tot de aankoop van 2 UVGIdecontaminatiekasten om mondmaskers te kunnen hergebruiken. Een UVGI-decontaminatiekast ontsmet mondmaskers met ultraviolet licht in een speciaal daartoe ontworpen installatie.

Op basis van deze informatie stelden De Kloddelopers – met de goedkeuring van Roparun – de nodige financiële middelen ter beschikking voor de aankoop van extra verzorgingsmateriaal (€ 1.100,00) en de financiering van de 2 UVGI-decontaminatiekasten ter waarde van 14.500 euro. Intussen zijn de UV-toestellen al een 3-tal weken in gebruik in Woonzorgcentrum De Vliet. Ze staan ook ter beschikking van woonzorgcentrum De Meander en de lokale politie voor het ontsmetten van mondmaskers. Ook andere Zeelse hulpverleners en het onderwijs kunnen na afspraak materialen aanbieden voor ontsmetting. Daarvoor werd in samenspraak met het gemeentebestuur een veilige procedure uitgewerkt.

Er werd gespecialiseerd advies ingewonnen om de UV-installatie te ontwerpen en de vereiste dosis voor desinfectie te berekenen. Het concept voor de UV-kast werd ontwikkeld door Geert Rombaut, in samenwerking en onder supervisie van dr. Bart Rombaut en dr. Erica Sermijn van het ASZ Aalst. Bart en Geert woonden jarenlang in Zele. De kast werd gefabriceerd onder leiding van Pieter Broeckhove door de Zeelse firma Robusto.

“Met deze aankoop verzekerde Trento zichzelf van een manier om zijn medewerkers te beschermen met correct gedesinfecteerd en veilig materiaal, als antwoord op de grote schaarste aan geschikte persoonlijke beschermingsmaterialen en het ontbreken van voldoende strategische voorraden bij de hogere overheid. Alleen woog de kost van de aankoop van de vele beschermingsmaterialen en de UV-kasten zwaar door op de werkingsmiddelen van het zorgnetwerk,” aldus Dirk Poppe van Zorgnetwerk Trento.