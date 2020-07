Kinderen buitenschoolse opvang zingen voor bezoekers De Welle Yannick De Spiegeleir

31 juli 2020

14u52 0 Zele Op de campus van woonzorgcentrum De Vliet en het lokaal dienstencentrum De Welle zorgden de kinderen van buitenschoolse opvang OKO&ZO voor een hartverwarmend moment. Samen met hun begeleiders zongen ze voor de bewoners van het rusthuis en de bezoekers van het seniorenrestaurant.

De kinderen maakten tekeningen op de binnenplaats voor de ingang van het rusthuis en zongen voor de bewoners die door de vensters konden meeluisteren. Ook Maria en Anita, die over de middag komen eten in de Welle, werden getrakteerd op een muzikaal intermezzo. “Het ontroert me. De kinderen doen me denken aan mijn eigen kleinkinderen. Zij wonen in Brussel en door de coronacrisis kan ik hen momenteel niet zien”, aldus Maria.