Jute beschermt bomen Koevliet tegen zonnebrand Yannick De Spiegeleir

27 juli 2020

14u26 2 Zele Neen, het is geen kunstwerk geïnspireerd op wijlen Christo. Aan de Koevliet zijn de statige beuken ingepakt met jute. “De jute stof beschermt de bomen tegen zonnebrand”, zegt schepen van Openbaar Groen Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

Nieuw is het initiatief niet. Al in de vorige legislatuur nam het vorige bestuur het initiatief om de gevoelige beuken in te pakken. Toen moesten ook een twintigtal beuken gerooid worden omdat ze ziek waren. “Een boomchirurg zal in deze kwestie uiteindelijk soelaas moeten brengen”, zegt schepen De Donder, die al enkele vragen kreeg over het opmerkelijke uitzicht aan de Koevliet.