Jonge bestuurster rijdt tegen boom na feestnacht in Zele: Geldboete en theoretisch rijexamen opnieuw afleggen Koen Baten

22 mei 2020

15u56 1 Zele A.C. uit Zele moest zich vrijdagochtend verantwoorden voor een zwaar ongeval in Zele. Nadat ze gaan feesten was in het centrum van de gemeente, reed ze in dronken toestand met haar auto tegen een boom terwijl ze nog geen twee jaar haar rijbewijs had.

Vijf glazen wijn en drie glazen vodka had de vrouw gedronken toen ze toch nog besloot om in haar wagen te stappen en naar huis te rijden. Ze was gaan feesten in de Kloosterstraat in Zele, maar op weg naar huis liep het mis en knalde ze tegen een boom. De wagen liep zware schade op en ook de boom raakte beschadigd. “Ze kende de wagen niet goed op het moment van de feiten, maar beseft wel dat het fout was", aldus haar raadsman. “Ze heeft enorm veel spijt van de feiten en heeft haar les wel geleerd.”

De vrouw had nog geen twee jaar haar rijbewijs dus zal ze ook opnieuw haar theoretisch examen moeten afleggen. Daarnaast kreeg ze ook een geldboete van 2.000 euro en 30 dagen rijverbod.