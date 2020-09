Jong VLD Zele breekt lans voor modernisering uitleendienst Yannick De Spiegeleir

30 september 2020

16u26 0 Zele Zele ontving 212.153,77 euro van de Vlaamse regeling om de lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen te ondersteunen. De gemeente koos er voor om een deel van dit budget te gebruiken om de subsidies van de verenigingen eenmalig te verdubbelen. Jong VLD Zele suggereert om de overblijvende middelen te investeren in een modernisering van de gemeentelijke uitleendienst.

Op de laatste algemene vergadering van de Zeelse Jeugdraad kregen de aanwezigen te horen dat er nog zowat 50.000 euro budget over is. “Als jongeren partij willen wij er mee over waken dat dit budget zal gebruikt worden waarvoor het bedoeld is: om het verenigingsleven te steunen. Dit zowel voor sport-, jeugd en cultuur”, klinkt het.

“Zelf denk wij aan het moderniseren van de uitleendienst, dit komt alle verenigingen ten goede, een online platform is al een goede stap, maar er kan zeker nog meer ondernomen worden” zegt Ruben Van Renterghem van Jong VLD Zele. “Al jarenlang komen vanuit de jeugdraad vragen en opmerkingen in verband met de uitleendienst. In het advies op de meerjarenplanning was er zelfs een groot deel over opgenomen. Zo staat er in het advies te lezen: uitleendienst uitbreiden, het mogelijk maken dat alle verenigingen de tent van de gemeente kunnen uitlenen, camionette toevoegen aan de uitleendienst. Zelf zijn wij voorstander van een soort locker systeem of garage met code voor onze uitleendienst. Dit geeft als voordeel dat de verenigingen 24 op 24 om het materiaal kunnen komen. De gemeente diensten kunnen alles klaar zetten op een gepast moment zodat men een efficiënte planning kan opmaken.”