Jong VLD pleit voor veiligere Kouterstraat Yannick De Spiegeleir

11 juni 2020

15u56 0 Zele “De verkeersas van de Kouter naar ons Marktplein is één van de drukste straten van de gemeente, maar vooral haar dubbele functie als verbindings- én winkelstraat maakt het hier een echte uitdaging”, zegt Frederik Vanaken van Jong VLD Zele.

“Op dit ogenblik is er de mogelijkheid vanuit de Vlaamse overheid om een éénmalige subsidie tot 50% te verkrijgen voor allerhande aanpassingen om de verkeersveiligheid hier te verhogen”.

De subsidie in kwestie is al enkele maanden ter beschikking gesteld aan de lokale overheden. De deadline voor het indienen van een Zeels dossier ligt vast op 15 juni 2020 en de aanpassingswerken zelf moeten voor 1 september 2020 nog gebeuren.

“We zijn er van op de hoogte dat de gemeente al een heuse mobilititeitsstudie heeft besteld die binnen enige tijd zal worden voorgesteld, maar het zal uiteraard nog vele jaren duren tot wanneer deze in de praktijk wordt gebracht. Daarom roepen we het Zeelse gemeentebestuur op om ook deze financiële steun met beide handen te grijpen. Zo kunnen we voor het begin van volgend schooljaar deze straat op korte tijd wat verkeersveiliger te maken”.

Het gemeentebestuur laat bij monde van burgemeester Hans Knop (CD&V) weten dat het dossier bekeken wordt.