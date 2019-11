Jong en oud planten samen nieuw bos aan Meerskant: “Groot draagvlak voor groene long” Yannick De Spiegeleir

17 november 2019

13u26 0 Zele De oproep van Siegfried D’heer en zijn vrouw Heidi Scheers om op hun privégrond aan de Meerskant een nieuw bos te planten, is niet in dovemansoren gevallen. Zaterdag kwamen een honderdtal Zelenaars de handen uit de mouwen steken. “Dit wordt een groene long voor de komende generaties”, klinkt het.

Het ‘Groot Legaat’ zoals Siegfried en Heidi hun bos voor de Zelenaars doopten, kwam er niet zonder slag of stoot. De vergunningsaanvraag werd geweigerd door het gemeentebestuur, maar via de provincie verkreeg het koppel alsnog groen licht. Ook de Bosgroep vzw van provincie Oost-Vlaanderen zette haar schouders onder het project en leverde via een subsidiereglement het plantgoed voor het Groot Legaat: goed voor een 2000-tal bomen, aangevuld met struiken en heesters. “Het is vrij uitzonderlijk dat er zo’n stuk bos bij komt in agrarisch gebied. We kunnen dat enkel toejuichen”, zegt Mieke Decoster van Bosgroep vzw.

“Het enthousiasme vandaag is enorm. Het bewijst dat er een groot draagvlak is voor ons initiatief. Zo kwam hier bijvoorbeeld iemand helpen die ik al 37 jaar niet meer heb gezien”, zegt Siegfried D’heer. “We hebben heel wat positieve reacties ontvangen de afgelopen week. Enkel één landbouwer reageerde negatief. Hij betreurt dat er landbouwgrond verdwijnt, maar ik ben met hem het gesprek aangegaan over de nood aan bijkomend groen. Oost-Vlaanderen is één van de minste beboste provincies van het land.”

Patrick De Brauwer kwam namens natuurvereniging vzw Durme poolshoogte nemen. “Uiteraard juichen wij dit initiatief toe. De komende generaties in Zele zullen de vruchten plukken van deze groene long.”

Opvallend: ook heel wat kinderen staken de handen uit de mouwen. Barbara D’hooghe kwam samen met haar nichtjes Malou en Bo verschillende bomen aanplanten. “Mijn ouders wonen hier op Avermaat. Het is fijn dat de kinderen hier straks zullen kunnen genieten van een stukje groen om in te spelen. Ook voor de scholen en de jeugdbewegingen in de buurt is dit een aanwinst”, zegt Barbara.

Schepen van Milieu Francis De Donder (Leefbaarder Zele) kwam ook mee een boom planten. “Ik sta achter dit initiatief. Het is een positieve zaak dat burgers privé-initiatieven nemen om onze gemeente vergroenen. Intussen hebben we met het bestuur de eerste ideeën gerealiseerd die binnenlopen via het bomenloket. De komende maanden gaan we verder met de uitbouw van ons groen- en bomenplan in samenspraak met de Zelenaar.”