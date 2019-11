Jobwinkel organiseert nieuwe vacaturebeurs Yannick De Spiegeleir

03 november 2019

10u49 0 Zele Vanaf november organiseert de Jobwinkel samen met de VDAB 8 maanden lang een vacaturebeurs. Elke maand wordt 1 specifieke sector in de kijker gezet.

In november staan vacatures uit de schoonmaaksector in de kijker. In december volgt de bouwsector. De vacatures uit de regio zullen ophangen in de Jobwinkel. “Ben je geïnteresseerd in 1 of meerdere vacatures, dan kan je ter plaatse online solliciteren en we helpen je daar graag bij”, zegt Özgür Yurdaer van ACV Zele. Je vindt de vacaturebeurs elke dinsdag van 9 tot 12 uur en elke donderdag van 9 u tot 12 u en 13.30 tot 17 u. in de Jobwinkel, Kloosterstraat 12 in Zele.