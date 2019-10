Jan Maertens pent boek neer over ‘De Donk’: “Natuurwaarde troef voor eigentijds toerisme” Yannick De Spiegeleir

01 oktober 2019

09u38 1 Zele De vijftigste verjaardag van natuurvereniging vzw Durme vormde voor Jan Maertens de gelegenheid om een boek te schrijven over het gebied rond De Donk in Berlare. De auteur belicht het meer en de omgeving in al haar facetten.

Zelenaar Jan Maertens heeft zelf een bijzondere voorgeschiedenis met de Donk. Rond de eeuwwisseling was hij bij vzw Durme aan de slag als eerste educatief medewerker in het reservaat waar de lokale natuurvereniging reeds 45 jaar actief is. “Ik was altijd al verknocht aan water en moeras. Voor mij was het een droom om hier aan de slag te gaan”, steekt de auteur van wal.

Turf

Maertens groef in het verleden en legde de verschillende functies bloot die De Donk in al die jaren vervulde. “Het meer maakt deel uit van een vroegere tien kilometer lange ‘meander’ (bocht) in de Schelde die 10.000 jaar geleden, tijdens de ijstijd, is afgesneden van de hoofdstroom. In de 18e en de 19e eeuw vervulde het vooral een economische functie voor het ontginnen van turf: de voorloper van de kolen als brandstof. In totaal is hier zowat 2 miljoen kubieke meter turf ontgonnen. Aan het eind van de 19e eeuw met de opkomst van de fiets en de tram kwam het toerisme rond het Donkmeer op.”

De auteur ging het gesprek aan met tientallen buurtbewoners. “Oudere generaties vertelden mij over de ‘onderwatergangen’: plaatsen midden in het meer waar je recht kunt staan. Wellicht vormen ze een restant van transportwegen voor de turfwinning.” Ook de lokale horeca komt aan bod in het boek. “’t Weiken (het vroegere ’t Zicht aan het meer, red.) bijvoorbeeld heeft een fantastische voorgeschiedenis. Toen hij het succes zag van andere horecagelegenheden aan het meer besloot de overgrootvader (een landbouwer) van de huidige uitbater, om op zijn wei een drankje aan te bieden aan de mensen die kwamen genieten van de zon en het Donkmeer.”

Place to be

De laatste decennia groeide de aandacht voor de natuurwaarde van de Donk. Al in 1997 opende vzw Durme het Bezoekerscentrum Donkmeer. Sinds 2019 maakt het deel uit van de Onthaalpoort Donkmeer: een aantrekkelijk en eigentijds onthaalpunt voor een bezoek aan het Donkmeer en de omgeving. “Vroeger was De Donk ‘the place to be’. Met de opkomst van het massatoerisme naar het buitenland was de interesse wat getaand, maar de laatste vijftien jaren is er terug sprake van een heropleving met dank ook aan de goede samenwerking tussen het gemeentebestuur van Berlare en vzw Durme. De natuurwaarde van dit gebied vormt een échte troef om in te zetten op eigentijds toerisme in eigen streek”, aldus Maertens.

