Infosessie ‘Regel zelf je levenseinde’ in dienstencentrum ZIAC



Yannick De Spiegeleir

15 oktober 2019

16u37 2 Zele Dienstencentrum ZIAC organiseert op vrijdag 18 oktober een informatieve namiddag over euthanasie en orgaandonatie in samenwerking met LEIF ( LevensEindeInformatieForum).

“Velen denken er helemaal niet aan, omdat ze nog jong of vitaal zijn en zo wachten we soms te lang, tot we zelf niet meer kunnen beslissen over onze eigen medische behandeling, uitvaart, euthanasie of orgaandonatie”, klinkt het. De infonamiddag vindt plaats van 14 tot 17 uur. De toegang bedraagt 3 euro.

Meer info en reservatie via secretariaat Ziac 052/446131 of info@ziac.be.