Infosessie op 1 juli voor uitbating horecazaak in nieuwe sport- en jeugdinfrastructuur Yannick De Spiegeleir

26 juni 2019

18u15 0

Zele zoekt gemotiveerde uitbaters voor horecazaak van nieuwe sporthal

De gemeente Zele bouwt via zijn Autonoom Gemeentebedrijf (AGB Zele) een volledig nieuwe jeugd- en sportinfrastructuur op de site van de Zandberg. Die is nu op zoek naareen gemotiveerde uitbater voor de horecazaak die is voorzien in dit sportcomplex.

Het is de bedoeling om in de lente van 2020 de nieuwe jeugd- en sportinfrastructuur te openen. “Het gloednieuwe complex bevindt zich in het centrum van Zele en vormt zo, naast een uitgelezen plek voor sportievelingen, ook een ideale uitvalsbasis voor alle liefhebbers van onze gemeente en haar horeca", klinkt het.

Op 1 juli 2019, om 18 uur, houdt AGB Zele een infosessie in het gemeentehuis (Markt 50 te Zele) om verdere uitleg te verschaffen aan geïnteresseerde partijen. De te volgen procedure en de verwachtingen die het AGB koestert met betrekking tot een economisch haalbare en duurzame uitbating zullen dan worden toegelicht. Inschrijven is niet nodig.

AGB Zele nodigt alle geïnteresseerde partijen uit voor de infosessie en om nadien een kandidatuur in te dienen en zo mee te dingen om de horecazaak van dit prachtig jeugd- en sportcentrum op gemotiveerde en ambitieuze wijze uit te baten. De selectieleidraad zal worden uitgereikt tijdens deze infosessie en kan nadien ook verkregen worden via mail bij joke.mannaerts@zele.be.

Kandidaturen zijn ten laatste in te dienen op 12 augustus 2019 om 11 uur.