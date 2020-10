In het spoor van de Korte Keten in de regio Dendermonde: Geitenkaasboerderij ’t Leenhof zag verkoop hoevewinkel verdrievoudigen

Zele

Liefst één op de vijf Vlamingen kiest sinds de coronacrisis vaker voor lokale producten. Voor het derde deel in onze reeks rond de korte keten houden we halt in Zele waar de familie De Maesschalck een succesverhaal uitbouwde met geitenkaasboerderij ’t Leenhof. “In het begin van de lockdown merkten we een serieuze terugval die samenviel met het hamstergedrag in de supermarkten. Gelukkig schoten de verkoopcijfers daarna de hoogte in.”