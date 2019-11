Horeca Zele Dijk zamelt geld in voor De Accolade Yannick De Spiegeleir

25 november 2019

12u33 0 Zele De dagen korten en de temperatuur daalt, maar niet bij restaurants Den Anker en ’t Schipken te Zele Dijk. Samen met het buurtcomité Zele Dijk maken ze zich klaar voor de warmste week. Dit jaar bundelen de restaurants en het buurtcomité hun krachten ten voordele van De Accolade.

De Accolade ondersteunt kinderen met een beperking in regio Waas en Dender. Door een optimale ondersteuning van het kind, kan het beter leren en zal het later gemakkelijker een plaatsje vinden in de maatschappij!

Door de steun van restaurants Den Anker en ’t Schipken kan De Accolade één van hun dromen waar maken. Ze zullen als pionier een materialendatabank oprichten waarbij kinderen met een beperking voor korte of langere termijn pedagogisch materiaal kunnen uitlenen. De dienst zal binnenkort toegankelijk zijn voor het gezin van het kind, leerkrachten, verenigingen, jeugdbewegingen, enz.

Dit initiatief steunen is eenvoudig en vooral lekker! Noteer alvast volgende data: op 30 november kan je voor het goede doel pannenkoeken eten in Den Anker, doorlopend kan je huisgemaakte advocaat kopen in restaurant ’t Schipken. Het hoogtepunt is de kerstmarkt op 8 december van 14u tot 20u met tal van kraampjes.