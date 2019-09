Hond Nailah en baasje Tina plaatsen zich voor Belgisch Kampioenschap Yannick De Spiegeleir

05 september 2019

Viervoeter Nailah en haar baasje Tina Van Onderbergen zijn erin geslaagd om zich te plaatsen voor het Belgisch Kampioenschap Gehoorzaamheid.

Nailah schaart zich zo bij de dertig beste honden van België in de discipline. “Er zijn heel wat uren trainen aan voorafgegaan om dit resultaat te bereiken. Ik ben dan ook bijzonder fier op Nailah”, zegt Tina. Ook Tamara Van Laere, voorzitter van de hondenschool, is in haar nopjes. “In het verleden konden we al een vijftal keer één van onze honden afvaardigen naar het Belgisch Kampioenschap. Als Nailah wint, zou dat de eerste keer zijn. We duimen zondag allemaal voor Tina en Nailah.”