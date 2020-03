Hevige geurhinder na chemische reactie bij bedrijf in Zele Koen Baten

26 maart 2020

11u26 0 Zele Gisterenavond was er in Zele sprake van een hevige geurhinder op het hele grondgebied. Volgens de eerste berichten werd de geur al waargenomen om 20.00 uur. Twee uur later werd de brandweer verwittigd.

De geur was afkomstig van een bedrijf op het industrieterrein in Zele. Door een chemische reactie hing er een geur van rotte eieren boven de gemeente. Hoe de chemische reactie kon ontstaan is nog onduidelijk.

De geur zou ook zijn waargenomen in Berlare en Uitbergen. Voor de bevolking was er wel geen enkel risico of gevaar. Dat beperkte zich enkel tot het bedrijf.