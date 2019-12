Happy New Years Run op de Heikant Yannick De Spiegeleir

26 december 2019

17u12 0 Zele Fun, muziek, beats, lichtspektakel, gezellige sfeer, afterparty. Dat zijn de ingrediënten van de Happy New Years Run op zaterdag 4 januari vanaf 18 uur.

Parkeren op het parcours is uitgesloten aangezien het volledig verkeersvrij is vanaf 17.00 uur. Er is parkeergelegenheid aan de voetbalterreinen van FC Heikant, Rechte Heistraat (kleedkamers en douches op 400m van de start/inschrijving), maar deze zal vermoedelijk geen plaats kunnen bieden aan alle deelnemers.

Als je op voorhand ingeschreven bent, kan je je nummer afhalen in de tent op het kerkplein waar ook de start en aankomst zijn. De lijsten met nummers zullen uithangen aan de tent. De eerste 150 ingeschreven deelnemers ontvangen een Led sportarmband (5 of 10 km). Er worden maximum 150 deelnemers toegelaten op de 5 km. Er worden maximum 150 deelnemers toegelaten op de 10 km. Schrijf je tijdig in online via www.dulledorpsdagen.be