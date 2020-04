Geparkeerde wagen loopt zware schade op na aanrijding met vluchtmisdrijf Koen Baten

07 april 2020

14u42 0 Zele In de Kouterstraat in Zele is afgelopen nacht een geparkeerde BMW zwaar beschadigd geraakt bij een aanrijding. De bestuurder die de aanrijding veroorzaakte reed nadien gewoon door zonder iets achter te laten. “Ik hoop dat misschien iemand iets gezien heeft", zegt Kathy Walrave.

Om hoe laat de aanrijding net gebeurde is niet duidelijk. De BMW stond voor haar deur geparkeerd. Kathy kocht het voertuig drie jaar geleden aan. De vrouw heeft mogelijks wel een vermoeden hoe het gebeurde. “Ik woon vlak aan de Colruyt in Zele. Mogelijks probeerde een vrachtwagen de bocht te nemen en raakte hij zo mijn auto. Dat hij dan gewoon doorgereden is zonder iets te zeggen vind ik jammer", klinkt het.

Mocht het om een vrachtwagen van de Colruyt gaan heeft de bestuurder mogelijks niets gevoeld, maar de schade aan de BMW is groot. Kathy ging ook al klacht indienen bij de politie, maar hoopt dat iemand misschien iets gezien of gehoord heeft zodat de schade geregeld kan worden. Wie meer weet kan contact opnemen met de politiezone Berlare/Zele.