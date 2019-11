Gepard-tank en vlaggenloper vormen orgelpunt van herdenking Wapenstilstand Yannick De Spiegeleir

08 november 2019

16u16 2 Zele De herdenking van Wapenstilstand zal ook dit jaar niet onopgemerkt voorbijgaan in Zele. Twee blikvangers zijn een Gepard-tank van het Belgisch leger en de vlaggenloper van KUNST NU aan het Koningin Astridplein.

“We verwachten maandag 1.400 aanwezigen. De scholen, kunst- en andere verenigingen worden betrokken bij de herdenking van Wapenstilstand”, zegt Marc Verberckmoes, voorzitter van het 11 november-comité van Zele. Om 12.30 uur kan je maandag zoals vanouds legervoertuigen bezichtigen. “De Tweede Wereldoorlog heeft duidelijk de brute blinde kracht aangetoond van bommenwerpers. Om zich hiertegen te beschermen ontstond het luchtafweergeschut. De Gepard-tank bood bescherming aan mobiele gevechtseenheden.”

KUNST NU ontwikkelde een ‘vlaggenloper’ nabij het Monument voor de Gesneuvelden. “Op een bijna 25 meter lange loper gingen we aan de slag met de vlaggen van de vijf ‘Grote Mogendheden’ en de aanvankelijk acht kleinere landen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Belgische vlag in het midden is symbolisch met onderaan de gesneuvelde soldaten. Hun harten stopten met kloppen”, aldus An Van Gassen van KUNST NU.

Wie nog meer wil weten over de Groote Oorlog kan nog tot woensdag 13 november een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘De Groote Oorlog in grote lijnen’ in De Wiek en vanavond op 8 november vindt het concert Rivers of Hope plaats in gemeenschapscentrum De Wiek.