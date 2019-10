Gemeenteraad zet licht op groen voor mobiliteitsstudie Yannick De Spiegeleir

10 oktober 2019

15u03 0 Zele Het Zeelse gemeentebestuur gaat een extern studiebureau aanstellen voor de opmaak van een globale mobiliteitsstudie. De gemeenteraad heeft daarvoor het licht op groen gezet.

“We willen we met het gemeentebestuur een coherent mobiliteitsbeleid ontwikkelen, want een verandering in één straat heeft ook een impact op een andere straat”, stelt burgemeester Hans Knop (CD&V), bevoegd voor mobiliteit.

De CD&V-Leefbaarder Zele-meerderheid schuift daarbij een aantal belangrijke prioriteiten naar voor. De Zeelse straten moeten prioritair de veiligheid van fietsers en wandelaars waarborgen. Voor verplaatsingen van minder dan 3 kilometer binnen de gemeentegrenzen moet de fiets de meest comfortabele optie zijn. De gemeentekern wordt autoluw gemaakt. Ook de verkeerscirculatie wordt in die zin aangepast. Schoolomgevingen en de weg ernaartoe, zijn veilig voor jonge weggebruikers. In de schoolomgeving zelf wordt autoverkeer maximaal geweerd, minstens een halfuur voor en een halfuur na schooltijd.

“Een ‘andere’ mobiliteit is geen doel op zich, maar moet het mogelijk maken om straten en pleinen opnieuw in te richten met een hoge verblijfskwaliteit. Bereikbaarheid, betreedbaarheid en bruikbaarheid staan centraal”, verduidelijkt Knop. De mobiliteitsstudie waarvan de kost geraamd wordt op 95.000 euro moet leiden tot een nieuw verkeerscirculatieplan voor de ganse gemeente, een parkeerplan, een fietsplan en het participatietraject om een draagvlak te creëren bij de verschillende belanghebbenden.