Gemeentebestuur waarschuwt voor oplichters die Zeelse ‘wandel- en fietstaks’ willen innen Yannick De Spiegeleir

18 mei 2020

17u48 4 Zele In Zele circuleert een brief van oplichters die inwoners vragen om hun ‘fiets- en wandeltaksen’ te betalen. Het gemeentebestuur vraagt de Zelenaars via sociale media extra waakzaam te zijn en elkaar te waarschuwen zodat de oplichters geen kans krijgen.

De brief is opgesteld met het officiële logo van de gemeente, de hoofding en een rekeningnummer. In de brief staat onder meer te lezen dat de gemeente een fietstaks in het leven roept van 50 euro en een wandeltaks van 25 euro. “Dit is uiteraard géén brief vanuit het gemeentebestuur, maar van oplichters”, beklemtoont de gemeente Zele.