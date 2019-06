Gemeentebestuur stelt slecht uitgevoerde werken in Driesstraat aan de kaak: “Onaanvaardbaar dat aannemers van nutsmaatschappijen geen oog hebben voor fietsveiligheid” Yannick De Spiegeleir

27 juni 2019

16u30 0 Zele De voorbije weken voerden De Watergroep en Fluvius werken uit in de Driesstraat in Zele. Het gemeentebestuur opteerde ervoor om beide nutsmaatschappijen direct na elkaar te laten werken, om te vermijden dat de weg tot tweemaal toe zou worden opengemaakt. “Het resultaat is echter ontstellend. Het tijdelijk herstel van het wegdek tart elke verbeelding en brengt fietsers in gevaar”, klinkt het.

Burgemeester Hans Knop (CD&V) en schepen van openbare werken Pieter Herwege (CD&V) nemen dit niet en eisen maatregelen van de nutsmaatschappijen om dergelijke toestanden in de toekomst te vermijden. “We gaan op zoek naar instrumenten om harder te kunnen optreden wanneer werken op het openbaar domein niet worden uitgevoerd met bijzondere zorg voor minder hinder en de veiligheid van de weggebruiker”, aldus Knop en Herwege.

De burgemeester en schepen begrijpen dat werken op het openbaar domein hinder met zich meebrengen, maar het lijkt hen ook vanzelfsprekend dat die hinder met alle mogelijke middelen tot een minimum wordt herleid zodat de veiligheid van alle weggebruikers niet in gevaar wordt gebracht.

“Van die vanzelfsprekendheid is hier niets te merken. Dit getuigt van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin bij de aannemer die door de nutsmaatschappijen werd aangeduid om de werken uit te voeren. Even straf is dat onze diensten uren moeten investeren in contacten met de nutsmaatschappijen om actie af te dwingen, en daar gewoon van het kastje naar de muur worden gestuurd. Het is niet voor het eerst dat we horen dat we de eisen niet te hoog moeten leggen want dat we ‘maar Zele zijn’ en niet pakweg Gent. Dat pikken we niet. Als het elders kan, stad of niet, moet dat ook in Zele kunnen”, stelt Knop.

Schepen Pieter Herwege vult aan. “Onze mensen volgen alle werken zoveel mogelijk op, maar ze kunnen er ook hun bed niet bijmaken. Een plek na werkzaamheden veilig achterlaten zou een evidentie moeten zijn. Hier stellen we vast dat de aannemer in afwachting van de definitieve voltooiing van de werken gewoon de boel heeft toegegooid, zijn materiaal heeft opgepakt en is vertrokken. Tijdelijk of niet, dit kan echt niet. We zullen Fluvius en De Watergroep uitnodigen voor een gesprek waarin we tot sluitende afspraken proberen te komen.”

Bij elektriciteitsnetbeheerder Fluvius bevestigen dat er werken uitgevoerd werden in de Driesstraat. “Wij hebben de werk aangevat die daarna zijn overgenomen door De Watergroep. Onze eigen werfleiding heeft melding gemaakt van de slechte staat van het wegdek bij de gemeente toen hij tot vaststelde dat de herstelling niet goed verlopen was, maar de verantwoordelijkheid ligt bij De Watergroep”, reageert een woordvoerder van Fluvius. Bij De Watergroep was er deze namiddag niemand bereikbaar voor commentaar.