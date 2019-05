Gemeentebestuur neemt maatregelen voor veiligere schoolomgeving Heikant: “Bosstraat wordt schoolstraat na heraanleg” Yannick De Spiegeleir

22 mei 2019

16u25 16 Zele Het gemeentebestuur van Zele ging begin deze week in dialoog met de inwoners van de Heikant voor de geplande riolerings- en wegeniswerken in de Bos-, Wezepoel- en andere omliggende straten in 2021. Een totaal nieuwe weginrichting en de invoering van een schoolstraat moet de omgeving verkeersveiliger maken voor fietsers en voetgangers.

Er zijn grootschalige werken op til op de Heikant in Zele. Volgend jaar starten de voorbereidende werkzaamheden, de eigenlijke start van de werken is voorzien begin 2021. “Met de rioleringswerken realiseren we een volledige scheiding van afvalwater en regenwater. Heel belangrijk, want dat zorgt voor proper water in onze beken en rivieren. Tegelijk zorgen we voor een helemaal nieuwe weginrichting die veiliger is voor fietsers en voetgangers, zeker in de schoolomgeving waar we kiezen voor een schoolstraat”, stipt schepen van Openbare Werken Pieter Herwege aan. Concreet zal de schoolomgeving een halfuur autovrij worden bij het begin en einde van de schooldag. “De Bosstraat verandert dus in een ‘schoolstraat’ vanaf het kruispunt met Heikant tot voorbij de school, waar een keerpunt voor auto’s komt. Belangrijk is dat de school helemaal achter deze plannen staat. Samen is ons doel om veel meer kinderen te voet en met de fiets naar school te laten komen. Eerst en vooral door met de schoolstraat voor een superveilige schoolomgeving te zorgen.”

Wat die weginrichting betreft, liet het nieuwe gemeentebestuur de plannen nog fors bijsturen. “Fietsveiligheid staat voor ons voorop. En die was onvoldoende aanwezig in de oorspronkelijke plannen”, aldus Herwege. “Over het hele tracé creëren we twee verschillende wegprofielen. Waar mogelijk kiezen we voor van de rijbaan gescheiden verhoogde fietspaden, voor maximale fietsveiligheid en -comfort. Waar de wegbreedte dit niet toelaat, werken we met brede fietssugestiestroken, volwaardige voetpaden en begroening. Dit is het geval aan de schoolomgeving, in de Bosstraat ter hoogte van de Vlietstraat en in de Wezepoelstraat.”

Snelheidsremming

Ook snelheidsremming wordt een belangrijk uitgangspunt. “Uit metingen blijkt dat de huidige weg veel te hoge snelheden toelaat. Met onder andere verkeersdrempels, verkeersplateaus en wegversmallingen willen we die snelheid naar beneden halen en de straten duidelijk minder aantrekkelijk maken voor doorgaand auto- en zwaar verkeer.”

Op de druk bijgewoonde bewonersvergadering werden nog heel wat suggesties en opmerkingen meegegeven. “Met die suggesties gaan we nu volop aan de slag. Ze kunnen ons zeker helpen om de weginrichting verder te verfijnen en nog sterker te maken. Binnen de fundamentele keuzes: veiligheid voor fietsers en voetgangers, snelheidsremming en een superveilige schoolomgeving”, besluit de schepen.