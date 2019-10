Gemeente zet mobiele camera in tegen sluikstorten: “Pakkans vergroten” Yannick De Spiegeleir

29 oktober 2019

16u55 0 Zele In samenwerking met IDM schakelt de gemeente een versnelling hoger om sluikstorters te betrappen op heterdaad. De inzet van mobiele camera’s moet hardleerse sluikstorters ontmoedigen. “De camera’s werken zowel sensibiliserend als sanctionerend”, zegt schepen van Milieu Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

Zwerfvuil is voor de inwoners van Zele al langer een doorn in het oog. Om het probleem aan te pakken sluit de gemeente een samenwerkingsprotocol af met afvalintercommunale IDM voor het uitwerken van een cameraplan in strijd tegen sluikstorten.

IDM zal vier mobiele camerasystemen aankopen die ter beschikking worden gesteld van haar vennootgemeenten. Zele krijgt een ‘voltijdse’ camera ter beschikking, de andere drie camerasystemen zullen circuleren in Lochristi, Wachtebeke, Moerbeke en Zelzate. Lokeren participeert niet in het project omdat de stad al over eigen camera’s beschikt.

Op heterdaad

Schepen De Donder nam het voortouw om het cameraproject op de rails te krijgen. “We hebben verschillende firma’s uitgenodigd in onze gemeente om hun camerasysteem uit de doeken te doen. Het inzetten van de camera’s kan zowel sensibiliserend als sanctionerend werken”, stipt De Donder aan. “Door de camera’s te plaatsen op sluikstortgevoelige plaatsen zoals ter hoogte van glasbollen, willen we daders op heterdaad betrappen. Door de pakkans te vergroten willen we ook een gedragswijziging stimuleren.”

De kosten voor het inzetten van de camera worden geraamd op 17.000 euro. Het is de intentie dat de camera ten laatste begin januari in Zele actief zal zijn. “Bij elke vaststelling van sluikstort zullen de beelden van de desbetreffende camera bekeken worden en geanalyseerd door een GAS-vaststeller (tewerkgesteld bij IDM, red.)) die bij identificatie een bestuurlijk verslag opstelt van de inbreuk”, verduidelijkt De Donder. “Binnenkort zal overigens de retributie van minimum 125 euro voor wie betrapt wordt op sluikstorten worden opgetrokken.”

Probleem verschuiven

Oppositieraadslid Geert Roosenboom (Open Vld) plaatste op de gemeenteraad wel een vraagteken bij de effectiviteit van de maatregel. “De aanwezigheid van de camera’s moet wettelijk kenbaar worden gemaakt via pictogrammen die de burger informeren dat hij zal gefilmd worden. Riskeren we niet dat het probleem van sluikstort gewoon zal verplaatsen?”

Schepen De Donder is niet overtuigd door die redenering. “In Diepenbeek slaagde men er bijvoorbeeld in om in slechts enkele weken tijd maar liefst veertig sluikstorters te identificeren. Bovendien hebben de camera’s sowieso een ontradend effect voor potentiële daders. Sluikstorten en zwerfvuil zijn al vele jaren een algemene bron van ergernis. Een hardnekkige problematiek met een grote maatschappelijke impact die een integrale aanpak vergt, is echt wel zeer noodzakelijk”, besluit De Donder.