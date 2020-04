Gemeente Zele zoekt laptops voor secundaire scholen Yannick De Spiegeleir

28 april 2020

19u52 1 Zele Na de paasvakantie zijn alle secundaire scholen gestart met nieuwe leerstof via afstandsonderwijs. Een laptop of computer is hierbij een noodzakelijk leerinstrument. Helaas beschikt niet elk gezin daarover. Daarom deed de gemeente Zele een oproep. Serviceclub Zonta Dendermonde schonk al 4 laptops aan OLVI-PIUS X en Go! Talent.

Omdat ze geen computer hebben om thuis voor school te werken, ontstaat het risico dat de meest kwetsbare leerlingen leerachterstand oplopen.

Om hen te ondersteunen lanceerde de Vlaamse overheid in samenwerking met Digital4Youth: “Allemaal digitaal”, een actie om 10.000 laptops in te zamelen. Helaas bleek al snel dat de vraag veel groter is dan het aanbod.

“Als lokaal bestuur kunnen en willen we niet zomaar aan de kant blijven staan. Tijdens de paasvakantie deden we al een oproep om laptops te doneren. Serviceclub Zonta Dendermonde was de eerste die enthousiast reageerde op deze oproep. Zij schonken meteen 4 laptops aan OLVI-PIUS X en Go! Talent”, vertelt Tineke Lootens, schepen van onderwijs en gelijke kansen.

“Met deze hernieuwde oproep hopen we dat nog andere organisaties, bedrijven of particulieren snel hun voorbeeld willen volgen, want net vandaag hebben we te horen gekregen dat we geen laptops toegewezen krijgen via de Vlaamse overheid”, vertelt Nancy Van Driessche, directeur ad interim OLVI-PIUS X.

“De vraag kan nog toenemen wanneer blijkt dat meegegeven klascomputers uitvallen of meerdere leerlingen binnen één gezin dezelfde computer moeten delen. Eén laptop extra kan voor een gezin een groot verschil maken in deze tijden. Gelijke onderwijskansen beginnen nu meer dan ooit van thuis uit”, besluit Tineke Lootens.

Wie een of meerdere laptops wil schenken, kan dat laten weten via coronavirus@zele.be of even bellen met gemeentelijk noodambtenaar Brigitte Deneyer op 052 45 98 42.

De laptops hoeven niet nieuw te zijn, maar voldoen best aan deze vereisten:

• Processor: minimum Core Intel Core i3

• RAM: 4 gigabyte (GB) voor 32-bit of 8 GB voor 64-bit

• Hard disk: minstens 128 GB voor zowel 64-bit en 32-bit OS, (bij voorkeur SSD)

• Graphics card: DirectX 9 of later

• Display resolution: minstens 1024 x 768

• WiFi-antenne Wireless N of hoger