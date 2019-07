Gemeente Zele plaatst zonnepanelen op dak bibliotheek Yannick De Spiegeleir

11 juli 2019

16u44 0 Zele Het Zeelse gemeentebestuur is gestart met de plaatsing van zonnepanelen op de gemeentelijke bibliotheek. “De komende jaren maken we een plan op om alle gemeentelijke gebouwen duurzamer en energiezuiniger te maken”, zegt schepen van Klimaat Thomas Bauwens (CD&V).

“We zijn momenteel volop bezig met het finaliseren van het burgemeestersconvenant. Eén van de doelstellingen die daarin zal worden opgenomen is het duurzamer maken van de gemeentelijke gebouwen. En daar zijn we nu al volop mee bezig”, zegt Bauwens. Een eerste project is de gemeentelijke bibliotheek waar een installatie zal worden geplaatst met een totaaloppervlak van ongeveer 75 vierkante meter.

“Er wordt een jaarproductie van 11.100 kWh (een gemiddeld gezin verbruikt 3.500 kWh per jaar, red.) verwacht. De panelen zullen na 10 jaar terugverdiend zijn. Dit betekent trouwens ook een mooie besparing aan energiekost per jaar van om en bij de 2.200 euro. Maar het belangrijkste is dat we door deze installatie 2.987 kilo CO2 per jaar minder zullen uitstoten.”

Ook de komende jaren zal er verder geïnvesteerd worden in eigen productie van groene stroom. “Door een optimalisatie van de oorspronkelijk voorziene plaatsing van de zonnepanelen op de nieuwe sporthal in de Dendermondebaan, bijvoorbeeld, zullen de we capaciteit drastisch kunnen verhogen en zullen we in staat zijn om meer zonnepanelen te installeren”, besluit Bauwens.