Gemeente Zele plaatst 3 extra laadpalen voor elektrische voertuigen: “Verduurzamen ook wagenpark” Yannick De Spiegeleir

24 juni 2020

18u57 0 Zele Afgelopen donderdag gaf de gemeenteraad goedkeuring voor de aankoop van een elektrische wagen. Voor de aankoop wordt een budget van € 35.382,66 voorzien. Verder komen er ook drie extra laadpalen in Zele.

“De aankoop kadert volledig in onze ambitie om ons wagenpark te vergroenen”, licht schepen van klimaat Thomas Bauwens (CD&V) toe. “Het is ook geen extra wagen in ons wagenpark, maar een vervanging van een oude, vervuilende wagen die onlangs uit dienst werd genomen. De wagen zal dienen om de verschillende gebouwen van de gemeente te onderhouden. Daarom werd er een type gekozen met voldoende kofferruimte voor het vervoeren van onderhoudsmateriaal.”

De gemeente installeert ook drie extra laadpalen in Zele. Momenteel staat er al vier. Er zullen er twee bijkomen via Fluvius. Die zullen komen op de parking aan het sport- en wandelpark Ter Elst aan de kant van de Elststraat en op het Julie Biliartplein. De derde laadpaal komt er door het project ‘paal volgt wagen’ waarbij een inwoner van de Lange Akker een aanvraag heeft ingediend voor het plaatsen van een laadpaal op openbaar domein. “Dat kan kostenloos voor de aanvrager en onder bepaalde voorwaarden. Meer info kan je terugvinden op www.paalvolgtwagen.be”, besluit Bauwens.