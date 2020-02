Gemeente Zele lanceert digitaal loket voor kinderopvang: “Platform maakt ouders wegwijs in aanbod kinderopvang” Yannick De Spiegeleir

20 februari 2020

17u36 8 Zele De Gemeente Zele werkt vanaf 2 maart met een digitaal loket voor kinderopvang. Het digitaal platform maakt ouders wegwijs in het aanbod aan kinderopvang voor baby’s en peuters in Zele.

“Ouders kunnen voortaan online een aanvraag indienen via opvang.vlaanderen bij de kinderopvang van hun keuze”, zegt schepen van Kinderopvang Tineke Lootens (CD&V). “De invoering van een lokaal loket kinderopvang is voor elke gemeente verplicht. Aangezien we de medewerking hadden van alle kinderopvanginitiatieven van onthaalouders tot groepsopvang om hun informatie te delen, konden we kort op de bal spelen en zijn we één van de eerste gemeenten in de regio die dit lanceert.Hiervoor kunnen we nu ook subsidies aanvragen.”

Het digitaal loket moet de zoektocht naar een opvangplaats voor je kind vereenvoudigen. Als één van de eerste gemeenten in de streek kan Zele uitpakken met het initiatief. Via dit platform krijg je als ouder een handig overzicht van alle opvanglocaties in jouw buurt. Ouders kunnen hier bijvoorbeeld de nodige informatie over een opvang terugvinden, een aanvraag doen en de volledige opvolging nauwgezet volgen. In Zele zijn er op dit moment in totaal zes locaties die kinderopvang aanbieden.

Het overzicht is opgemaakt per straat. Wie een kinderopvangplaats aanklikt, krijgt meer informatie over de specifieke locatie. Via het platform kunnen ouders ook specifieke vragen stellen of noden aangeven die geregistreerd worden.

Win-winsituatie

Schepen Lootens licht toe: “Deze samenwerking met opvang.vlaanderen creëert een win-win situatie. Enerzijds wordt het een pak eenvoudiger en overzichtelijker voor ouders om opvang te regelen, anderzijds hebben we als gemeente nu ook een beter overzicht van de aanvragen en mogelijke problemen, waar we dankzij onze partners gepast op kunnen reageren.”

Ouders die minder digitaal geletterd zijn, blijven zeker niet in de kou staan, benadrukt coördinator ROTZ Imke Kint: “Naast deze digitale oplossing, blijft ROTZ – Huis van het Kind – ook een fysiek aanspreekpunt waar ouders terecht kunnen voor het vinden van opvang en tal van andere zaken.” Zo kregen de maatschappelijke werkers van ROTZ donderdag zelf een infosessie voorgeschoteld over het nieuwe platform zodat ze mensen die minder mee zijn op de digitale snelweg kunnen bijstaan met raad en daad.