Gemeente Zele heeft twee nieuwe brugfiguren Koen Baten

31 augustus 2020

15u08 0 Zele Tessa Moens en Elke Waegeman zijn vanaf morgen, bij de start van het nieuwe schooljaar, de twee nieuwe brugfiguren in de gemeente Zele. Zij vormen een onmisbare schakel tussen de ouders, de school en de buurt en ondersteunen de schoolwerking als neutrale vertrouwenspersoon. “Op deze manier willen we de gezinnen maximale kansen geven zich te ontplooien en hun plaats te vinden in onze samenleving”, zegt schepen van Onderwijs Tineke Lootens.

De gemeente Zele had sinds 2009 al een halftijdse brugfiguur. “De vraag naar extra brugfiguren was echter al een tijdje hangende en daarom hebben we besloten twee nieuwe aanwervingen te doen. Met deze nieuwe medewerkers zullen alle scholen begrip kunnen doen op onze brugfiguren als dit nodig is”, zegt onderwijsschepen Tineke Lootens.

Beide vrouwen hebben al ervaring in het onderwijs en de welzijnssector en zijn dus de geknipte kandidaat volgens de gemeente. “Het is een unieke kans om mijn ervaringen verder te delen”, zegt Tessa Moens. “Ook ik ben blij met deze nieuwe job en het voelt als het beste van twee werelden combineren voor mij”, gaat Elke Waegeman verder.

Met de brugfiguren wil de gemeente drie belangrijke doelen opzetten. “De ouders betrekken, ontmoetingskansen creëren voor iedereen en sterk inzetten op onze eigen diensten”, aldus de schepen. “Zeker in deze tijden van corona is het geen overbodige luxe om Tessa en Elke te hebben. We kunnen hun nu zeker extra inzetten voor kwetsbare gezinnen.”

“Met de versterking van de brugfiguurwerking zetten we dus belangrijke stappen vooruit voor gelijke onderwijskansen, lokale armoedebestrijding en sociale samenhang in onze gemeente”, besluit Lootens.