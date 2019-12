Gemeente wil werk maken van nieuwe brandweerkazerne: “Op huidige site of aan Dendermondebaan” Yannick De Spiegeleir

29 december 2019

11u37 3 Zele Er komt een nieuwe brandweerkazerne in Zele. Momenteel liggen er nog twee pistes op tafel. Ofwel blijft de brandweer op de huidige locatie in de Poststraat ofwel wijken ze uit naar de voormalige site Friswit aan de Dendermondebaan. “De uitruktijd wordt een doorslaggevende factor”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

De vraag voor een nieuwe brandweerkazerne in Zele is niet nieuw. Het huidige gebouw in de Poststraat is meer dan een halve eeuw oud en heeft verschillende ruimtes die eigenlijk niet meer conform de regels zijn. Onder meer het sanitaire gedeelte is veel te klein voor het 50-tal brandweermannen die deel uitmaken van de kazerne. “Sommige van onze wagens kunnen zelfs niet meer binnen staan in de kazerne en blijven noodgedwongen buiten”, verklaarde de Zeelse brandweer in een eerder artikel in onze krant.

In 2020 wil het gemeentebestuur van CD&V en Leefbaarder Zele werk maken van een ontwerp. Ze kiezen dus resoluut voor een nieuwbouw en niet voor een renovatiepiste. Daarbij moet een belangrijke knoop worden doorgehakt: blijft de brandweer op de huidige site of verhuist de kazerne naar de Dendermondebaan naar een deel van het voormalige bedrijfsterrein van de industriële wasserij Friswit waar de gemeente een stuk grond zou aankopen. De brandweer gaf in het verleden zelf al aan dat een snelle uitruktijd cruciaal is om de locatie te bepalen.

Afhankelijk van welke keuze er gemaakt wordt, zal dit sowieso ook een impact hebben op het centrum van Zele. De gemeente wil deze legislatuur werk maken van een autoluwere Markt en wil die plannen combineren met de bouw van een nieuwe kazerne.

Randparking

“De bouw van een nieuwe kazerne moet ruimte creëren om op de huidige site in de Poststraat een randparking op wandelafstand van onze winkeliers aan te leggen”, verduidelijkt burgemeester Knop. “Kortparkeren op de Markt zal mogelijk blijven, maar langparkeren zal voortaan elders moeten. Vandaar de plannen voor de aanleg van een randparking.”

Als de nieuwe kazerne op de huidige plaats blijft, zal het bestuur wellicht opteren voor de aanleg van een ondergrondse parking onder de nieuwbouw. Verhuist de Zeelse brandweer toch naar de Dendermondebaan dan wordt er geopteerd voor een bovengrondse parking in de Poststraat.

Ongetwijfeld zal ook het financiële plaatje een rol spelen in de beslissing van het bestuur. In 2020 zal wellicht duidelijk worden waar een toekomst voor het Zeelse korps weggelegd is.