Gemeente wil sport- en wandelpark Ter Elst opwaarderen: “Nieuwe centrale kantine met kleedkamers” Yannick De Spiegeleir

30 december 2019

14u01 0 Zele Naast de bouw van de nieuwe gemeentelijke sporthal aan de Zandberg wil het gemeentebestuur de eerstkomende jaren ook werk maken van een opwaardering van de infrastructuur in sport- en wandelpark Ter Elst. “Het is hoog tijd voor een nieuwe centrale kantine”, zegt schepen van Sport Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

In Ter Elst vinden heel wat Zeelse sportclubs en recreatieve sporters hun gading. Je vindt er onder meer voetbal-, kaats- en petanquevelden en diverse speeltoestellen voor kinderen. Het sport- en wandelpark wordt ook regelmatig gebruikt voor sportieve evenementen en evenementen op maat van de plaatselijke jeugd. “Als Zelenaars er komen sporten of hun vrije tijd komen beleven, is het belangrijk dat ze dat ook in comfortabele omstandigheden kunnen doen. We dragen sport en beweging immers hoog in het vaandel. Daarom willen we Ter Elst deze legislatuur grondig aanpakken”, zegt De Donder.

“We bouwen een nieuwe centraal gelegen kantine en ook de verouderde kleedkamers en dito douches en sanitaire voorzieningen onder de tribunes worden grondig aangepakt. Indien er nog voldoende budgettaire ruimte over is, plannen we ook de aanpak van de tennisterreinen. Bij hevige regenval blijft daar immers flink wat water staan”, aldus de schepen.

Een exacte timing voor de werken is nog niet gekend. “Maar we willen hier zeker niet met wachten tot het einde van de legislatuur. In 2020 gaan we dit dossier op de rails zetten zodat de nieuwe centrale kantine en de rest van de infrastructuur één van de eerstkomende jaren in gebruik kunnen genomen worden”, zegt De Donder.

Intussen is er ook een officiële datum bekend voor de opening van de nieuwe sporthal aan de Zandberg: zondag 19 april 2020. De Zeelse sportverenigingen staan te popelen om hun intrek te nemen in de nieuwbouw. “Iedereen zal tijdens de officiële opening de kans krijgen het gebouw van binnenuit te ontdekken en de sporters aan het werk te zien”, maakt de schepen de Zelenaars al warm. “Eén van de paradepaardjes wordt zeker de turnzaal en er komt ook een aparte zaal voor dans, judo, boksen en ropeskipping. Daarnaast hebben we tevens nog de 2 vrij imposante combizalen waarvan 1 zaal nog eens in 3 compartimenten kan onderverdeeld worden”, verduidelijkt de schepen. Op het gelijkvloers krijgt de sportdienst haar onderkomen en op de eerste verdieping komt de cafetaria waarvan de namen van de uitbaters binnenkort bekend worden gemaakt door de gemeente.