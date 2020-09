Gemeente wil maximum 200 personen toelaten voor evenementen in buitenlucht Yannick De Spiegeleir

24 september 2020

20u40 1 Zele Op de gemeenteraad gaf burgemeester Hans Knop (CD&V) een stand van zaken over de lokale impact van de coronacrisis in Zele. “We werken aan een nieuw burgemeestersbesluit met een beperking van 200 aanwezigen voor evenementen buiten en 1 persoon per vierkante meter voor evenementen binnen.”

Voor de start van de raadszitting werd er onder meer een grafiek getoond met het huidig aantal besmettingen per leeftijdscategorie. Volgens de meest recente cijfers zijn er 14 Zelenaars besmet waarvan 9 ouder dan 51 jaar. “Zijn er ook besmettingen in de woonzorgcentra”, wilde raadslid Evy Beirnaert (Open Vld) weten. “Er zijn geen besmettingen bij de bewoners. Wel is er 1 personeelslid besmet in de Meander”, aldus bevoegd schepen Johan Anthuenis (CD&V). Ook op het gemeentemagazijn werd 1 besmetting vastgesteld.

(lees verder onder de foto)

“We hadden gevreesd dat de opstart van de scholen een motor zou kunnen vormen voor besmettingen, maar dat lijkt voorlopig niet het geval. We merken wel een ‘turbo’ bij 18, 19 en 20-jarigen die het nieuwe academiejaar aanvatten”, weet Knop. Er werd ook even stil gestaan bij de kostprijs van de coronacrisis voor de gemeentekas: 222.270 euro.

Maximum 200 aanwezigen op buitenevenementen

De gemeente werkt ook aan een nieuw burgemeestersbesluit en zal minstens op vlak van evenementen strenger zijn dan de opgelegde normen van de Nationale Veiligheidsraad. “Buiten willen we werken met een maximum van 200 personen (in plaats van de norm van 400 nationaal, red.) en binnen verlaten we de piste van een absoluut aantal en werken we met de norm van 1 persoon per vierkante meter. Hierdoor kan de Wiek ook terug opstarten, weliswaar niet met de maximumcapaciteit van 400 personen.” Timothy Debeir (N-VA) verwees naar een uitspraak uit het verleden dat “de gemeente niet zou aarzelen om de maatregelen aan te scherpen als dat noodzakelijk werd door de ernst van de situatie”. Hij wilde weten wanneer het nieuwe burgemeesterbesluit klaar zou zijn. “Het huidige besluit loopt af op 30 september. Wij wachten nog af welke beslissingen de federale overheid neemt, maar willen op 1 oktober een nieuw besluit laten ingaan", aldus de burgemeester.

Voorts werd na een vraag van raadslid Dirk De Mey (Open Vld) nog meegegeven dat de oktoberkermis dit jaar zal plaatsvinden, maar uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen met in- en uitgang, mondmaskers en handgel. De jaarmarkt zal plaatsvinden op dinsdag 6 oktober op de Zandberg.