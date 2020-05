Gemeente voorziet voor elke Zelenaar een mondmasker Yannick De Spiegeleir

01 mei 2020

17u02 0 Zele Het Zeelse gemeentebestuur heeft bij twee Zeelse bedrijven een bestelling gedaan om elke inwoner een mondmasker te bezorgen.

“Na marktconsultatie plaatste Zele uiteindelijk orders bij twee lokale bedrijven. De producten die zij aanboden bleken niet alleen kwalitatief de beste, ook hun prijs en leveringsvoorwaarden konden de concurrentie met andere leveranciers makkelijk aan”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V)

Voor alle inwoners tot en met 18 jaar koos Zele voor een eenvoudig mondmasker in polypropyleen, dat in schoolse context erg comfortabel is in gebruik. De maskers worden geleverd door De Pikke, gevestigd in het Zeelse industriepark.

Voor iedereen ouder dan 18 jaar werd een meerlagig masker besteld in polyester, met de mogelijkheid om daarin nog bijkomend een filter aan te brengen. Een bedrijf uit het Zeelse Wijnveld, 3Motion, is hier de aanbieder.

“We kozen voor kunststof maskers omdat die vrijwel ondoordringbaar zijn voor waterdeeltjes. Daardoor beschermen ze de mensen die we ontmoeten maximaal. Ze kunnen ook veelvuldig worden gewassen. Dat maakt dat de maskers erg duurzaam zijn en we ze meerdere keren kunnen hergebruiken”, stelt burgemeester Knop.

Deur-aan-deur bedeeld

Van zodra ze geleverd zijn, zullen pakketten met de individueel verpakte maskers per adres worden samengesteld. Die worden deur-aan-deur bedeeld door medewerkers van het gemeentebestuur en geëngageerde vrijwilligers. Er wordt ook een gebruiksaanwijzing aan het pakket toegevoegd. Als alles goed gaat, worden de pakketten ten laatste in de week van 18 mei verspreid.

De burgemeester waarschuwt nog: “Mondmaskers zijn een extra middel om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar zoals alle virologen aangeven, blijft het vooral van belang om afstand te bewaren en regelmatig de handen te wassen. Pas dus op voor een vals gevoel van veiligheid.”

Het Zeelse gemeentebestuur maakt ruim 46.000 euro vrij voor de mondmaskeraankoop.