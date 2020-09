Gemeente versoepelt evenementenverbod na gunstige coronacijfers Koen Baten

01 september 2020

16u27 4 Zele De gemeente Zele heeft de laatste dagen zeer gunstige cijfers wat betreft het aantal coronagevallen. Daarom heeft het bestuur beslist dat vanaf vandaag de activiteiten met beperkt publiek weer kunnen plaatsvinden, mits het naleven van een aantal voorwaarden.

De gemeente zat lange tijd in code rood, dit was vooral te wijten aan een beperkt aantal besmettingen die goed bekend waren en in een cluster zaten. Er werd onlangs al een versoepeling aangekondigd op provinciaal vlak, en daar gaat de gemeente nu in mee. Het burgemeestersbesluit laat nu opnieuw evenementen met toeschouwers toe.

Voor alle evenementen is wel een aanvraag nodig met een draaiboek. Bij meer volk moeten er stewards aanwezig zijn die de veiligheid in goede banen moeten leiden. Je aanvraag dien je in bij onze noodplanambtenaar via brigitte.deneyer@zele.be. In principe moet een aanvraag twee weken voor het evenement worden ingediend. De eerste twee weken gaan we soepel om met deze indientermijn, maar hou er rekening mee dat er toch enig voorafgaand overleg mogelijk moet zijn.

“Deze versoepelingen gelden tot 30 september. Wanneer de situatie ook na de start van het schooljaar gunstig evolueert, zal verder worden versoepeld. Bij een significante verslechtering van de situatie, geldt natuurlijk ook het omgekeerde. Met deze eerste stap hopen we de normalisering te herstellenen de draad weer op te pikken.” vertelt burgemeester Hans Knop.