Gemeente stelt toekomstvisie voor VHVD-site Lange Akker voor: “Slechts 20 procent van het gebied zal bebouwd worden” Yannick De Spiegeleir

27 augustus 2020

14u15 1 Zele Met een interactieve videovoorstelling heeft het Zeelse gemeentebestuur van CD&V en Leefbaarder Zele het masterplan ontvouwd voor de ontwikkeling van de site van voormalige sporthal VHVD tussen de Lange Akker en de Drieputtenstraat. “Dit wordt een project met een enorme toegevoegde waarde voor Zele”, zegt burgemeester Hans Knop (CD&V).

Een fysieke voorstelling van het plan is niet mogelijk in tijden van corona. In navolging van een eerste bespreking met een twaalftal bewoners kregen ook de andere Zelenaars woensdagavond de mogelijkheid om hun vragen en opmerkingen over het toekomstige masterplan te ventileren.

De ambities zijn in elk geval torenhoog. “Nu de nieuwe sporthal de deuren heeft geopend, werpt zich de vraag op wat er gaat gebeuren met de site aan de Lange Akker. We willen hier niet zomaar een klassieke woonwijk neerplanten”, stipt Knop aan. Om het masterplan in goede banen te leiden, ging het gemeentebestuur in zee met het team van de Vlaamse Bouwmeester, waarna het architectenbureau VELD en Atelier Horizon het masterplan ontwikkelden.

Alvast een opvallende vaststelling: in de toekomstige situatie zal het terrein minder bebouwd zijn dan in de huidige toestand. “Terwijl de verhouding nu 40 procent bebouwd en 60 procent onbebouwd is, gaan we naar 20 procent bebouwing en 80 procent open en groene ruimte”, schetst Bruno Vanhaesebrouck van architectenbureau VELD.

De bewoning zal zich situeren tussen sporthal Topspin en de Colruytsite. De bouwvolumes zullen zich concentreren rond private collectieve tuinen. “Als alles verloopt zoals gepland willen we in de loop van volgend jaar met de sloop starten. Over twee a drie jaar willen we het project met aandacht voor wonen, groen en open ruimte gerealiseerd zien”, verduidelijkt de burgemeester.

Behoud van overdekte loods

Al gaat niet alles tegen de vlakte. Een deel van een bestaande loods zal behouden blijven om overdekte activiteiten te laten plaatsvinden zoals een buurtmarkt of –café. Atelier Horizon deelt het uitgestrekte binnengebied op in verschillende ‘landschapskamers’ met centraal een groen hart waar ook ruimte zal zijn voor een speelweide. Daarnaast vormen ook de bestaande volkstuintjes, tennisvelden, een groene buurtparking en de passage doorheen de bouwblokken elk een landschapskamer. Daarbij wordt ook de nadruk gelegd op de doorwaadbaarheid van het gebied voor wandelaars en fietsers om een veilige en aangename verbinding te vormen tussen de Lange Akker en Drieputtenstraat.

Parkeerdruk

Tijdens de videosessie konden de Zelenaars hun mening formuleren en vragen stellen. Sommigen staken hun lof niet onder stoelen of banken. Zo was er heel wat tevredenheid over de aandacht voor kinderrecreatie. Toch heerste er ook bezorgdheid over de mobiliteit en vooral het parkeergebeuren. Omwonenden vrezen dat de parkeerdruk in de buurt zal toenemen. De burgemeester liet optekenen dat het nog mogelijk moet zijn om één auto dicht bij de gezinswoning te parkeren. “Er staan deze legislatuur nog verschillende projecten op stapel om parkings te realiseren aan de rand van het centrum, maar om de tweede gezinsauto te bereiken zal je dan soms wel een stukje moeten wandelen of zelfs fietsen.”

De videovoorstelling kan herbekeken worden via de Facebookpagina van de gemeente Zele. Wie nog opmerkingen of vragen wil formuleren, kan dat nog twee weken lang.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.