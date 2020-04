Gemeente stelt opening sporthal De Klodde uit door coronavirus: “Enkel omgevingsaanleg ligt nog niet in definitieve plooi” Yannick De Spiegeleir

06 april 2020

19u16 6 Zele De Zelenaars zullen nog wat langer geduld moeten oefenen voor ze kennis kunnen maken met de nieuwe gemeentelijke sporthal. Door de coronacrisis is het onmogelijk om evenementen te organiseren en mensen samen te brengen. Daardoor moet ook de langverwachte opening van de nieuwe gemeentelijke sportinfrastructuur De Klodde voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Die was voorzien voor 19 april.

Heel wat Zeelse sportclubs en sportieve Zelenaars tellen al jaren af naar de opening van de nieuwe sporthal die enkele weken terug De Klodde werd gedoopt. Het gloednieuwe sportcomplex moet de huidige aftandse VHVD doen vergeten.

Maar sportief Zele blijft dus nog even op haar honger zitten. “In nauwe samenspraak met alle clubs en onze scholen hebben we samen met ons team Vrije Tijd de puzzel gelegd. Dat was geen gemakkelijke oefening, maar het is gelukt om aan de vragen van alle geïnteresseerden te voldoen. We konden zelfs de vraag van de Hamse zaalvoetballiga voor dames om deels naar Zele te verhuizen positief beantwoorden. Daardoor zullen de Zeelse ploegen in die competitie voortaan echt ‘thuis’ kunnen spelen”, licht schepen van Sport Francis De Donder (Leefbaarder Zele) toe.

Strak tempo

De eerste steen van De Klodde werd amper een jaar geleden gelegd. Aannemer Juri werkt in een strak tempo en vorige maand gebeurde de voorlopige oplevering van het complex, maar de coronacrisis gooit nu roet in het eten. De tariefstructuur, de uitbating van de cafetaria, de aanwerving van zaalwachters … Alles is klaar voor ingebruikname. Alleen de omgeving van het jeugd- en sportcomplex ligt nog niet in zijn definitieve plooi. Johan Anthuenis (CD&V), voorzitter van het Zeelse Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), dat als bouwheer optreedt: “De plannen voor de definitieve omgevingsaanleg worden erg concreet, maar zijn deels gekoppeld aan de ontwikkeling van de Zandberg als evenementenplein. Daarom is er voorzien in een tijdelijke aanleg van de parkeerzone en de toerit, zodat De Klodde op een comfortabele manier in gebruik kan worden genomen tot we aan de definitieve omgevingsaanleg kunnen beginnen.”

Voor een nieuwe openingsdatum is het voorlopig nog koffiedik kijken. “Het is afwachten hoe lang de maatregelen van kracht blijven”, klinkt het bij de gemeente. Bij XL Gym Zele blijven ze alvast aftellen naar de eerste trainingen in hun nieuwe thuishaven. “Normaal zouden we over minder dan een week onze intrek hebben genomen in de Klodde. Nu is het natuurlijk afwachten, maar liever vandaag dan morgen”, zegt Wim Van Echelpoel, voorzitter van XL Gym.