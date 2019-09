Gemeente start met ‘Bouwmeesterscan’: “Ruimte duurzamer en efficiënter gebruiken” Yannick De Spiegeleir

10 september 2019

12u19 0 Zele Met het oog op de klimaat- en mobiliteitsuitdagingen wil het Zeelse gemeentebestuur van CD&V en Leefbaarder Zele verstandiger omgaan met de ruimte. “Om die ambitie te verwezenlijken, starten we met een Bouwmeesterscan”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jos Withofs (CD&V).

De Bouwmeesterscan is een instrument dat werd ontwikkeld door het Team Vlaams Bouwmeester, specifiek voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en efficiënter ruimtegebruik. “De scan maakt een stand van zaken op. Die willen we gebruiken om een ruimtelijk toekomstplan voor Zele te ontwikkelen”, verduidelijkt Withofs.

De gemeente Zele stelde zich kandidaat voor een Bouwmeesterscan en komt nu in aanmerking voor de uitvoering ervan. Een team van experten, geselecteerd door het Team Vlaams Bouwmeester, brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. “We staan voor grote uitdagingen op het vlak van ruimtelijke ordening. Het is geen goede zaak om allerlei projecten los van elkaar uit te werken. Wonen, mobiliteit, landbouw, natuur, energie… Ze zijn allemaal met elkaar verweven. We hebben een kader nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen. En om dat uit te werken moeten we expertise in huis halen, niet van één expert, maar van een team dat kennis heeft van verschillende disciplines”, licht Withofs toe. Aan de Bouwmeesterscan hangt een prijskaartje van 36.300 euro.

Ook burgemeester Hans Knop (CD&V) kijkt uit naar de resultaten van het ontwerpteam. “Het opwaarderen van onze straten, pleinen en wijken is een belangrijk speerpunt van het huidige bestuur. Deze analyse zal ervoor zorgen dat we de projecten die al in ontwikkeling zijn, en de projecten die er later nog aankomen kunnen inpassen in het brede toekomstverhaal voor onze gemeente.”