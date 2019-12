Gemeente reikt diploma’s Techniekacademie uit Yannick De Spiegeleir

11 december 2019

18u44 3 Zele In basisschool Pius X zijn woensdagnamiddag de diploma’s van de eerste Techniekacademie uitgereikt.

In navolging van andere Vlaamse steden en gemeenten werd dit schooljaar voor de eerste keer een Techniekacademie in Zele ingericht. “De bedrijven op onze twee industrieterreinen zijn permanent op zoek naar technisch geschoolde werkkrachten. Er zijn dus heel wat tewerkstellingsmogelijkheden in eigen streek voor wie goed technisch opgeleid is”, sprak schepen van Onderwijs Tineke Lootens (CD&V) bij de lancering van het project.