Gemeente organiseert vier weken sportkampen: "Uitbreiding van het aanbod" Yannick De Spiegeleir

15 juni 2020

17u10 0 Zele De gemeente Zele organiseert deze zomer sportkampen voor kinderen vanaf de tweede kleuterklas tot en met het zesde leerjaar: van geboortejaar 2015 tot geboortejaar 2008. “Het aanbod omvat vier weken en dat is gloednieuw voor Zele”, zegt schepen van Sport Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

“Een uitbreiding van betaalbare, gemeentelijke sportkampen in alle schoolvakanties was in ons bestuursakkoord één van onze beloftes aan de Zelenaars. Via deze uitbreiding maken we die ambitie waar”, zegt De Donder. “Vorige week kregen we van de Nationale Veiligheidsraad het nieuws over de versoepeling betreffende sportkampen. De voltallige sportdienst zette meteen alle zeilen bij om dit prachtig aanbod op poten te zetten. Voor werkende ouders is er opvang van de kinderen van 8 tot 17 uur. Een opsteker voor de ouders die de afgelopen drie maanden moesten improviseren om opvang voor hun kinderen te voorzien.”

Wegens de huidige coronamaatregelen en om de veiligheid van de kinderen te garanderen, zal de regeling van de sportkampen afwijken van voorgaande jaren. Zo kan er voor de volledige dag kampen enkel ingeschreven worden met middagopvang. “Het zal dus niet mogelijk zijn je kind ’s middags op te halen”, verduidelijkt De Donder. “Na inschrijving ontvangen de ouders uitgebreide informatie over alle maatregelen en een medische fiche die zorgvuldig moet ingevuld worden. We vragen om alles goed na te lezen en de richtlijnen strikt op te volgen.”

Inschrijven is mogelijk online vanaf maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni. Indien je niet in de mogelijkheid bent om online in te schrijven, kan je ook telefonisch inschrijven. Vanaf maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni, elke dag tussen 10 en 12 uur via 052 45 70 54 of 052 45 98 34. Inschrijvingen langs deze weg kunnen betaald worden via overschrijving. Door de coronamaatregelen zijn er een beperkt aantal plaatsen per leeftijdsgroep beschikbaar. Is er een kamp volzet dan kom je op de reservelijst.

Meer info ? Contacteer team Vrije Tijd & Beleving via sportdienst@zele.be.