Gemeente legt voedselbos aan in Driesstraat: “Bessen en appels plukken” Yannick De Spiegeleir

12 februari 2020

15u11 2 Zele De werken voor de aanleg van het Zeelse voedselbos op een terrein tegenover het Berkenhof aan de Driesstraat zijn deze week gestart en zullen 60 dagen duren. “Er zal zowel plaats zijn voor struiken met klein fruit als voor een boomgaard met groot fruit”, zegt schepen van Milieu Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

Met de lancering van een bomenplan gaf de gemeente vorig jaar al aan dat het Zele de komende jaren wil vergroenen. De aanplanting van een voedselbos is een volgende stap in die die richting. “Wij zijn als bestuur enorm verheugd met dit initiatief. We spreken hier over een extra Zeelse groene long van maar liefst 4.500 vierkante meter”, benadrukt De Donder. “De inplanting van een voedselbos past ook binnen de doelstelling van het klimaatactieplan. Door meer bomen en groen te creëren in het centrum, wordt heel wat lucht gezuiverd door de opname van CO2.”

Bessen en appels

Een constructie van takken zal de site in zones verdelen die naargelang een eigen invulling krijgen. “Zo wordt er een groene parking voorzien van 500 vierkante meter, een zone met klein fruit zoals bessen en een grote zone die deels fungeert als zijnde boomgaard met bijvoorbeeld appels of peren en deels als ontmoetingsplaats. Overdag zal men op de grasvelden en tussen de bomen kunnen spelen en sporten”, zegt de schepen van Milieu.

Tijdens de werken kan de parking niet gebruikt worden en zal de aanpalende buurtweg beperkt toegankelijk zijn. In een eerste fase wordt het terrein genivelleerd en de bestaande populierenrij gerooid. Na de aanleg van een wandelpad wordt een ovale zitbank aangelegd rond een grote zomereik. Deze houten zit- en ligconstructie zal fungeren als een fijne ontmoetings- en verblijfsplek voor zowel fietsers als wandelaars.

Schepen van Welzijn Johan Anthuenis (CD&V) besluit: “De nabijheid van scholen en woonzorgcentra biedt unieke kansen tot ontmoeting en ook mogelijkheden voor een educatieve invulling.”