Gemeente lanceert Sportsnack: “Sport na schooltijd” Yannick De Spiegeleir

18 januari 2020

22u19 3 Zele Op de gemeentelijke basisschool van Zele krijgen de leerlingen sinds deze week de mogelijkheid om deel te nemen aan sportsnack. “Gedurende een tiental weken kunnen kinderen wekelijks een uurtje aan sport doen”, zegt schepen van Sport Francis De Donder (Leefbaarder Zele).

Sportsnack is een initiatief van Sport Vlaanderen en loopt al in verschillende gemeenten. Ook Zele springt nu op de kar. De leerlingen betalen 2 euro per lesbeurt.

“Kinderen en jongeren hebben nood aan beweging. We vallen in herhaling, we weten het, maar dat is enkel omdat het zo belangrijk is. De uurtjes sport en beweging die kinderen op school krijgen, volstaan niet. Ook na de schooluren moeten kinderen en adolescenten op een leuke en ontspannende manier in beweging kunnen blijven”, besluit De Donder.