Gemeente lanceert ‘Gezin(d) in je kot’: “Digitaal corona-kansenplatform” Yannick De Spiegeleir

07 april 2020

12u17 0 Zele Er is tijdens deze coronacrisis enorm veel informatie beschikbaar, en toch zijn er nog heel wat kinderen en ouders die met vragen blijven zitten. Daarom lanceert de gemeente Zele het digitale platform ‘Gezin(d) in je kot’.

Niet alle informatie bereikt iedereen op een voldoende duidelijke en correcte manier. Dat maakt dat de naleving van de richtlijnen in het belang van ieders veiligheid en (mentale) gezondheid niet altijd gegarandeerd is. Komt daarbij dat scholen al enkele weken gesloten zijn en nu is ook de paasvakantie gestart.

Schepen voor gezin en armoedebestrijding Tineke Lootens (CD&V) verduidelijkt het doel van het platform. “Door middel van een digitaal corona-kansenplatform willen we 2 dingen bereiken: tegemoet komen aan de vele vragen die leven bij deze kinderen, jongeren en ouders en preventief schoolse moeilijkheden en spanningen in gezinnen vermijden . Op ons platform werd alle meest relevante informatie over het coronavirus in toegankelijke taal gebundeld, werden leuke leer- en oefenkansen verzameld en handige tips en hulplijnen voor het hele gezin opgelijst. Op deze manier geven we ook in deze crisistijd invulling aan ons gezins- en kansenbeleid. We hopen dat iedereen daardoor nog even ‘Goed geZind’ in zijn kot blijft!”

Meer info via: https://www.zele.be/gezind‐in‐je‐kot